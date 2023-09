Mirna iskreno o Martinu: 'On bi trebao biti moja desna ruka, a trenutačno to nije'

Martin Jakubovski porazgovarao je s trenericom Mirnom tijekom izazova. On je najmlađi kandidat, a plavi tim ga je izabrao za vođu. Ipak, oko toga su krenule prve razmirice.

"Trudim se motivirati druge kad treba, ali čujem da ima nezadovoljnih. Spreman sam svoju ulogu prepustiti dalje, onome koji misli da je sposoban za to", rekao je. To se odnosilo na Peru, koji je navodno komentirao da je svoj glas dao Martinu jer je on najmlađi. Produkcija je za komentar pitala i Peru.

"Ne znam uopće tko bi ga htio maknuti, samo smo ga izabrali", rekao je Pero.

Mirna ga je pitala zašto se drugi žale na njega.

"Ti kao vođa tima izlaziš nespreman, nezagrijan... Moraš ih pripremiti za trening, a to dosad nije bilo tako", rekla je i dodala kako bi on trebao biti njezina desna ruka i primjer drugima te kako to trenutačno nije.

Mirna je naglasila kako Martin mora naučiti primiti kritiku jer joj se čini da za to nije spreman.

Show 'Život na vagi' ne propustite pogledati i na platformi Voyo.