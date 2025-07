Mirna iz 'Života na vagi' o autoimunoj bolesti s kojom se godinama bori: 'Prošla sam muke da se dovedem u balans'

"Dosta vas me pitalo. Da, imam Hashimoto i prošla sam puno muke da se dovedem u balans. Trening i prehrana svakako moraju biti prilagođeni vašem stanju organizma i eventualnim dijagnozama. Za sve ima rješenje i niste osuđene do kraja voditi borbu s viškom kilograma i umorom. Svi koji imaju Hashimoto i doživjeli su kroničan umor koji ti ometa svakodnevne aktivnosti i posao, neobjašnjivo dobivanje na kilaži i česte promjene raspoloženja nevezano uz ciklus te loš/nikakav san znaju o čemu pričam. Tu je i neobjašnjiva hladnoća, pa čak i ljeti. Ima i drugih simptoma, ali su dosta individualni. Ne mora to zauvijek biti tako", napisala je.