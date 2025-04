Mirna iz 'Života na vagi' pokazala u čemu posebno uživa: 'Život je lijep kad se živjeti zna'

''Kažu da savršenstvo ne postoji, ali za mene će uvijek biti savršeno more, sunce, vjetar i putovanja", napisala je i nastavila:

Trenerica ' Života na vagi ' Mirna Čužić na društvenim je mrežama podijelila kratak video s njezinih putovanja i boravka na moru. Osim mora, plaže i odmaranja, u videu je prikazana i teretana. Mirna je kroz video poručila pratiteljima da trebaju uživati u malim stvarima koje ih čine sretnima, a nju sretnom čini - more.

"Nekad previše dajemo, a premalo se punimo onim što nas veseli. I zato i dođe do burnouta, nezadovoljstva i ostalih neprijatnih stvari. Ima jedna rečenica koju nisam bas uzimala za ozbiljno, dosad: Život je lijep kad se živjeti zna.To ne znači raskoš, već sve one male stvari u danu, tjednu koje te vesele i puno znače, a učinit će da lakše nastavljaš dalje i spremnije se suočiš s izazovima koji slijede. Punite se ljudi, dobrom energijom, dobrim društvom, razgovorima uživo, prirodom, otkrivanjem novih krajeva, učenjem novih vještina, upoznavanjem novih ljudi... Ima toliko toga. Svatko neka nađe svoje ono nešto. I zato ti more hvala!'', napisala je Mirna u opisu videa na Instagram profilu.