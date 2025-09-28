Emisije
Život na vagi

Mirna natjerala kandidate da pišu mantre, evo što su priznali: 'Doslovno te sram ako se ne potrudiš!'

Trenerica Mirna Čužić uvela je emotivnu vježbu kako bi ih natjerala da zavire dublje u sebe, prije i poslije treninga, svaki kandidat morao je napisati i pročitati kako se osjeća

RTL.hr
28.09.2025 18:00

U novoj epizodi 'Života na vagi', plavi tim nije samo trenirao tijelo, nego i um. Trenerica Mirna odlučila je uvesti poseban ritual: mantre prije i nakon treninga. Svaki kandidat dobio je papir i zadatak napisati iskreno kako se osjeća, što ga koči i gdje vidi napredak. Prvo su čitali kako se osjećaju prije treninga: "Bezvoljno." "Malo zabrinuto." "Nabrijano." "Odlično." "Samopouzdano." A onda, nakon treninga, došlo je do promjene: "Malo bolje, sretna što sam odradila trening." "Bolje, ali još uvijek malo zabrinuto." "Iscrpljeno." "Bolje." "Spremno." No, najemotivniji trenutak bio je kad je Katarina progovorila o svom odnosu prema Mirni: "Ne želim kukati, ne želim plakati. Htjela bi odraditi svaki trening maksimalno, radi Mirne. Jer kad vidim koliko je njoj stalo, doslovno te sram ako se ne potrudiš, bar da se ne potrudiš koliko možeš."

Zvonimir, Život na vagi
Zvonimir, Život na vagi FOTO: RTL

Mirna je, vidno dirnuta, poručila: "Zahvalna sam što vas imam kao tim."No, unatoč motivaciji i snažnoj povezanosti, trenerica ih je podsjetila da se bliži vaganje i da će netko morati napustiti show. Emocije su bile nabijene, ali i motivacija veća no ikad.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

