Mirna o iznenadnoj odluci kandidata da napusti show: 'Nažalost, Ivica mi se povjerio'

Trenerica Mirna je imala priliku spasiti jednog člana plavog tima koristeći 'plavu patkicu', no Ivica je imao drukčije planove. Podsjetimo, Ivica je i u prošloj sezoni odlučio odustati, a sada je to učinio ponovno. Sudjelovanje u dvoboju nije dolazilo u obzir, zbog bolova u leđima odlučio je samoinicijativno napustiti show. Mirna je komentirala: "Nažalost, već prije nego što sam pomislila na patkicu, Ivica mi se povjerio. Ne znam bi li rekla da sam tužna ili razočarana s njegovom odlukom da ne sudjeluje u dvoboju i da izađe van samoinicijativno." Ivica je objasnio: "Mislim da nema potrebe za dvobojem s obzirom na moju bol u leđima." Mirna nije krila šok: "Ovo me baš negativno šokiralo. Svako tko samovoljno izađe iz showa ne zaslužuje opravdanje za svoj postupak."