Život na vagi

Mirna o iznenadnoj odluci kandidata da napusti show: 'Nažalost, Ivica mi se povjerio'

U posljednjoj epizodi 'Života na vagi', plavi tim zabilježio je lošije rezultate, što po pravilima znači da dva kandidata s najlošijim rezultatima idu u dvoboj

RTL.hr
18.09.2025 22:35

Trenerica Mirna je imala priliku spasiti jednog člana plavog tima koristeći 'plavu patkicu', no Ivica je imao drukčije planove. Podsjetimo, Ivica je i u prošloj sezoni odlučio odustati, a sada je to učinio ponovno. Sudjelovanje u dvoboju nije dolazilo u obzir, zbog bolova u leđima odlučio je samoinicijativno napustiti show. Mirna je komentirala: "Nažalost, već prije nego što sam pomislila na patkicu, Ivica mi se povjerio. Ne znam bi li rekla da sam tužna ili razočarana s njegovom odlukom da ne sudjeluje u dvoboju i da izađe van samoinicijativno." Ivica je objasnio: "Mislim da nema potrebe za dvobojem s obzirom na moju bol u leđima." Mirna nije krila šok: "Ovo me baš negativno šokiralo. Svako tko samovoljno izađe iz showa ne zaslužuje opravdanje za svoj postupak."

Ivica, Život na vagi
Ivica, Život na vagi FOTO: RTL

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

Život na vagi

Ivica ponovno odlazi iz 'Života na vagi': 'Nije to odustajanje, to je realnost!'

Život na vagi

Šok! Povratnik Ivica izgubio tek pola kilograma: 'Jedno veliko razočaranje...'

