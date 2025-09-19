Emisije
Emisije
Emisije
Život na vagi

Mirna o lošim rezultatima na vagi: 'Pitam se jesu li oni uopće išta radili'

Rezultati vaganja timova ponovno su razočarali. Mirna iskazuje svoje sumnje: 'Pitam se jesu li oni uopće ista radili, kako su trenirali, koliko su hodali? Puno je upitnika meni nad glavom.'

RTL.hr
19.09.2025 08:00

Zoran priznaje da su se kandidati trudili međusobno motivirati: "Gurali smo mi međusobno jedni druge, ali nije to to. Drugačije je kad nas Mirna stisne jer bolje zna naše granice od nas samih." Na vaganju Zoran je pokazao ozbiljnu posvećenost: "Radim sve što je u mojoj moći da što duže ostanem tu, da što više naučim i da mi ostane što manje kila za vani izgubiti, jer ipak je teže vani nego unutra." Napetost među kandidatima raste.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

Život na vagi

Ivica nakon odustajanja iz showa za RTL.hr: 'Meni 'Život na vagi' nije stao, nastavljam ga doma'

