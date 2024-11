Mirna posvetila dirljive riječi Alini: 'Suze mi krenu, što smo sve sposobni'

Podijelila je i fotografiju svog zagrljaja s Alinom. "Svaki put kad se sjetim Aline i ovog izazova... Suze mi krenu. To je bio izazov i pouka za svakog tko će danas gledati. Što smo sve sposobni kad sebe uvjerimo da možemo i mislimo pozitivno, ali uz to i ne odustajemo u pokušajima. Nije dovoljno pokušavati, a pritom sumnjati u sebe. Samo s čvrstom vjerom i pozitivnim stavom doći ćemo do našeg cilja uporno pokušavajući. Probajte i vi na nekom svom primjeru u životu testirati", napisala je Mirna.