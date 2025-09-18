Emisije
Život na vagi

Mirna se suprotstavila Ivici: 'Ne možemo se vaditi na genetiku'

Povratnik iz prošle sezone Ivica iskreno je govorio o svojim dvojbama, problemima s leđima i željenoj kilaži, dok mu je Mirna poručila da je sve stvar načina života

RTL.hr
18.09.2025 22:15

Na vagi je došao red na Ivičin povratak pred kamere, kandidat koji je u prošloj sezoni odustao, ovaj put je odlučan izdržati do kraja. Antonija Blaće ga je pitala ono što je zanimalo mnoge: "Je li kod tebe još uvijek prisutna ta vaga, ostati ili izaći?" Ivica nije skrivao emocije: "To je uvijek kod mene, što bude, bude. Trudim se koliko mogu, imam problem s leđima, koliko mogu toliko dam. Ako sam prvi put opstao vani, drugi put ću još i više." Otkrio je i svoju željenu kilažu od 120 kilograma, prisjetivši se kako je od malena uvijek bio 'debeljuškast'. No Mirna ga je jasno usmjerila: "Ne možemo se vaditi na genetiku, to je samo drugačiji način života."

Ivica, Život na vagi
Ivica, Život na vagi FOTO: RTL

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

