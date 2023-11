Mirna za RTL.hr o svađama u timu i velikom razočarenju: 'Ako su pokleknuli u izoliranim uvjetima, što će onda tek biti vani?'

Trenerica 'Života na vagi' Mirna Čužić za RTL.hr je komentirala odnose u plavom timu. Kako je nije bilo tjedan dana na treninzima, iznenadila se situacijom u koju se vratila. No, kaže, sve je to normalno kad je čovjek izoliran od vanjskog svijeta te kada se na jednome mjestu nađe nekoliko različitih karaktera. Za RTL.hr je komentirala i činjenicu da su se kandidati počastili i nezdravim namirnicama.

Ovaj su ciklus natjecatelji bili bez trenera, jeste li primijetili fizičku razliku kada ste ih ugledali?

Tjedan dana je prekratak period za neke značajne promjene. A i trenirali su bez nas, sigurno to nije bio drill kao kad su s nama. No nadoknadit ćemo mi to.

U timu su eskalirali problemi, što kažete na to?

Teško je biti u konstantnoj izolaciji s puno različitih ljudi, a time i karaktera, te još uz to svakodnevno pratiti naporne treninge. Ipak, odrasli su ljudi i znaju zbog čega su ovdje. Uvažavanje drugih i malo manje neprimjerenih komentara svima bi dobro došlo za mir u kući.

Jesu li vas nesuglasice razočarale?

Razočaralo me to što znam da su svi oni kao pojedinci dragi ljudi, unatoč svim svojim vrlinama i manama i zaista im nije bilo potrebno da rastroje tim i uzburkaju odnose unutar kuće. To će se sigurno odraziti i na treninge, izazove i zajednički život.