Trenerica Mirna za RTL.hr o novoj sezoni 'Života na vagi': 'Vežem se za ljudi, a ove sam sezone nešto čvršća'

Kakvi nas kandidati očekuju ove sezone?

Svatko ima svoje prednosti i mane, svaka sezona je za sebe i ima svoju čar. Rekla bih kako su ove godine dominantne žene što mi je jako drago jer su one ipak u sjeni muškaraca. Što zbog hormona, što zbog nekih drugih karakteristika, gube bolje kilograme. Mislim da ove žene imaju zaista jaku mentalnu snagu i grizu. Imaju snažnu volju i bez obzira na sve nedaće koje se nađu na putu, nekako mi se čini da bi ovo mogla biti prevaga na žensku stranu. Ali, rano je još.

Možemo li već u ovoj fazi očekivati da ćemo imati pobjednicu?

To je teško reći jer se toliko zaokreta izdogađa kroz godinu. Bilo bi lijepo da je žena pobjednica, ali ne mogu osporavati muški trud. Ovdje ima puno muškaraca koji zaista grizu, sposobni su i imaju snažnu volju. Kroz sezonu, netko tko na početku nije pokazivao interes za treningom odjednom se dogodi klik, probudi se i na kraju u finale dođu ljudi za koje nismo ni sanjali da bi mogli doći do finala.

Prošle godine pobijedio je Mislav Šepić. Kako komentiraš njegov put?

Prije svega želim reći da me oduševio i da sam nekako očekivala da je on taj koji će održati kilažu i nakon finala. Na početku, on nije bio jedan od kandidata koji je bio u našim očima potencijalni pobjednik, ali je jako iznenadio i dao si je truda i nakon završetka snimanja. Vjerujem da će on to održati, ima potporu obitelji, odnosno najviše svoje žene. Zaista izgleda fenomenalno i ne mogu si zamisliti da je on nekada imao više od 200 kilograma. To je jedan potpuno novi Mislav. Živi punim plućima i želim mu svu sreću da nastavi.

