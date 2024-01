Mislav Šepić organizirao nezaboravno slavlje! Stigli svi crveni, Marijana, Edo: 'Feštali smo do pet ujutro'

Mislav Šepić pobjednik je 7. sezone "Života na vagi". On je iznenađenje sezone i s 46 posto izgubljene tjelesne mase, kući je otišao kao pobjednik. Govorili su da je favorit iz sjene, a to se onda i potvrdilo. U finalnoj večeri imao je 92 kilograma, a zadnji put je, prisjeća se, toliko imao krajem osnovne škole.

Pobjedu se moralo i proslaviti, a to je Mislav sa suprugom organizirao u okolici rodnog grada, Velike Gorice. S RTL.hr je podijelio nekoliko fotografija sa slavlje koje se održalo do pet ujutro! Do dugo u noć zabavljali su ih tamburaši...