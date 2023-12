Mislav Vlašić izgubio 6,8 kilograma, a treneri ponosno: 'Opravdao je naša očekivanja!'

Dolazak bivših kandidata dogodio se u najboljem trenutku jer smo svi psihički dosta pali", rekao je Jure, a Željka je pričala s kojim se problemima susrela kad je izašla iz showa. Nisam si dogovorila neke ozbiljne treninge, nego je to bilo hodanje i stvorila sam averziju prema hrani. Vjerovali ili ne, žena koja je imala 175 kilograma može imati strah od hrane", rekla je i otkrila da je u prvih tjedan dana od izlaska pojela jedva jedan obrok dnevno jer se bojala jesti zato što nije trenirala kao u showu. Nema veze što je to bio zdravi obrok, ali ne trošim ga i odmah ću dobiti dva kilograma, odmah mi je u glavi bila panika", priznala je.

Šepić je bio sretan što je to Željka podijelila s njima jer je to njima upozorenje i trebaju biti svjesni da je vani svaki dan borba. Željka im je govorila da se ne boje hrane i da upamte da nije kraj ako ponekad posrnu. Tek sad će shvatiti što je život i kolika je čast biti dio ovako nečega i koliko je to svemirska noga u guzicu - imao si tri mjeseca posvetiti se samo sebi i raditi samo za sebe i trebaju shvatiti da mogu nastaviti dalje. Bit će trzavica i svega, ali ništa nije neizvedivo", rekla je Željka.

Čapo ih je odmah pitao koliko su tenisica već uništili te im objasnio da je on prije svakog treninga odšetao sedam kilometara te da je svakim danom pokušavao hodati još malo više i tako je pobijedio sam sebe. Trebali bismo davati više od sebe, imamo prostora za hodanje, možemo plivati, imamo sve uvjete, samo se trebamo dati!" rekao je Martin. Čapo je nastavio pričati da se osjećao izgubljeno kad je sve završilo te da iskoriste i tu prednost što je s njima Goran koji im isto može ispričati kako mu je zapravo bilo. Željka im je savjetovala da trebaju živjeti te pričala kako je ove godine radila u sezoni, više ju nije strah putovati i stječe nova iskustva. To je ono što sam željela, to je taj život kojem težiš jer kad se zakopaš u kile, zakopaš se u četiri zida, ne živiš, nego preživljavaš", dodala je.