Mislav Vlašić u neizvjesnoj borbi postao tajni finalist: Silvija mu pojurila u zagrljaj!

Kandidate je dočekao već dobro poznati izazov s obručom i ovog puta umjesto zastavice je zlatna ulaznica, odnosno dvije polovice koje trebaju što prije skupiti za prolazak u finale. "To je zapravo moj izazov i svi očekuju da pobijedim. Nadam se da ću uspjeti potegnuti", rekla je Dajana koja je u tom zadatku ranije imala uspjeha.

Edo je dao znak za početak. Martin je prvi osvojio jednu polovicu. "Samo sam se bacio", rekao je.

Druga runda je bila neizvjesna, a onda se pokazalo da je Mislav prvi došao do ulaznice, a ne Dajana i to za djelić sekunde. Zatim je do prve polovice došla Dajana. Nakon toga je uslijedio odlučujući krug izazova.

U neizvjesnoj borbi pobijedio je Mislav, a Silvija mu je pojurila u zagrljaj.

