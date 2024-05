Mislav Vlašić za RTL.hr o prvoj svadbi sa Silvijom: 'Nije bilo bacanja buketa, no ona bi se borila da je!'

Naime, Mislav je bio kum na svadbi, a Silvija njegova predivna pratnja. To je bila njihova prva zajednička svadba, a Mislav je za RTL.hr otkrio kako su se proveli i kako im je bilo.

''Proveli smo se odlično. Stvarno je bilo super, a ostali smo do pet ujutro, do kraja – posljednji'', rekao je Mislav i otkrio kako je u početku imao tremu, s obzirom na to da je ipak bio kum te imao odgovoran zadatak, no na posljetku se opustio, a u tome je pomogla i Silvija, koja je svojim izgledom obarala s nogu.