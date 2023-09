Mislava je dotukla majčina smrt i nakon toga se udebljao: 'Želim postati otac'

"Počeo sam se debljati početkom srednje škole. Doživio sam veliku traumu, majka mi je preminula od tumora na malom mozgu i to ljeto sam dobio 20-ak kilograma. Izazovno je bilo odrastati bez oba roditelja, srećom, tu je bila moja sestra koja me odgojila. Da nje nema, tko zna gdje bih završio. Sve je to za mene bilo jako stresno", rekao je Mislav Šepić, kandidat showa 'Život na vagi'. U nekoliko navrata se debljao i mršavio, a od ovog projekta očekuje da se nauči zdravo i pravilno hraniti.

"Jedan od glavnih motiva mi je da postanem otac. Liječnici su mi rekli da moram smršavjeti kako bi se to moglo dogoditi. To mi je jedan od glavnih ciljeva", rekao je Mislav. Trenutačno ima 171 kilogram, a najviše mu je bilo 217 kilograma.

"Kad sam bio prvi put na dijeti, doslovce samo gladovao. To je funcioniralo do određenog perioda", naglasio je. Operirao je želudac, a nakon toga je još dodatno smršavio. Nažalost, kilogrami su se vratili...