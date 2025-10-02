Misterij u dvorcu Trakošćan: Kandidati 'Života na vagi' pred izazovom, što se krije iza zaključanih vrata?

"Danas imamo sve što je potrebno za jednu pravu bajku. Imamo dvorac, imamo vitezove," najavili su treneri Edo i Mirna, dočekavši kandidate ispred veličanstvenog zdanja u Hrvatskom zagorju. No, ova bajka ima i svog zmaja. "Jedini zmaj protiv kojeg se borite je vrijeme," upozorili su ih, dajući naslutiti da je pred njima utrka koja bi mogla odrediti sudbinu svih.
Atmosfera u timovima bila je mješavina optimizma i strepnje. Dok su jedni pjevali i šalili se kako bi podigli moral, drugi nisu mogli sakriti nervozu. Tjedan je proglašen tjednom podrške, u kojem se crveni i plavi tim moraju ujediniti kako bi ostvarili gotovo nemoguć cilj – zajednički gubitak od 2% tjelesne mase, što bi im osiguralo da nitko ne napusti show na sljedećem vaganju. No, iako su rivalstvo privremeno ostavili po strani, prijateljske provokacije nisu izostale. Prva prepreka na putu do dvorca bila je brutalna – tisuću metara strme uzbrdice. "Opet brdo za popeti," čuli su se uzdasi, no motivacija je bila jača od boli. "Sama sam sebi rekla, bez obzira što me čeka, idem. I to je to," odlučno je rekla Katarina.
"Dok je brda u pitanju, Kata treba nekako podršku," objasnila je Mirna, koja je hodala uz nju bez pritiska, pokazujući pravo značenje timskog duha. Svaki savladani metar bio je pobjeda, a pogled na dvorac koji se približava budio je leptiriće u trbuhu. Stigavši zadihani na vrh, kandidati su se suočili s novom zagonetkom. Svakoga od njih čekao je osobni lokot, a ključ koji ga otvara držali su u ruci. Vrijeme je počelo curiti onog trenutka kad su krenuli uzbrdo, a što su ga više potrošili na uspon, to su manje vremena imali za ono što ih čeka unutar zidina. Nakon što su svi, uz puno muke i uzajamne podrške, uspjeli otključati svoje lokote, stali su pred masivna vrata dvorca. Zrak je bio ispunjen napetošću. Što se krije unutra? Kakav ih osobni predmet čeka? I što je najvažnije, kakvo su im iznenađenje pripremili treneri? "Iza ovih vrata," najavila je Mirna zagonetno, "krije se jedno iznenađenje." Vrata su se polako otvorila, a tišina koja je zavladala govori više od tisuću riječi.
