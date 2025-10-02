Misterij u dvorcu Trakošćan: Kandidati 'Života na vagi' pred izazovom, što se krije iza zaključanih vrata?

"Danas imamo sve što je potrebno za jednu pravu bajku. Imamo dvorac, imamo vitezove," najavili su treneri Edo i Mirna, dočekavši kandidate ispred veličanstvenog zdanja u Hrvatskom zagorju. No, ova bajka ima i svog zmaja. "Jedini zmaj protiv kojeg se borite je vrijeme," upozorili su ih, dajući naslutiti da je pred njima utrka koja bi mogla odrediti sudbinu svih.

Atmosfera u timovima bila je mješavina optimizma i strepnje. Dok su jedni pjevali i šalili se kako bi podigli moral, drugi nisu mogli sakriti nervozu. Tjedan je proglašen tjednom podrške, u kojem se crveni i plavi tim moraju ujediniti kako bi ostvarili gotovo nemoguć cilj – zajednički gubitak od 2% tjelesne mase, što bi im osiguralo da nitko ne napusti show na sljedećem vaganju. No, iako su rivalstvo privremeno ostavili po strani, prijateljske provokacije nisu izostale. Prva prepreka na putu do dvorca bila je brutalna – tisuću metara strme uzbrdice. "Opet brdo za popeti," čuli su se uzdasi, no motivacija je bila jača od boli. "Sama sam sebi rekla, bez obzira što me čeka, idem. I to je to," odlučno je rekla Katarina.