Život na vagi

Mlada kandidatkinja Marija prva stala na vagu u 'Životu na vagi': 'Moj najveći motiv je majčinstvo'

Marija iz Blaca ušla je u 'Život na vagi' s 142,5 kilograma. 'Nazivali su me svakakvim imenima', priznaje, no danas je odlučna da sve promijeni

RTL.hr
01.09.2025 22:00

U prvoj epizodi devete sezone  'Života na vagi', gledatelji su upoznali simpatičnu i duhovitu Mariju (25), sezonku iz Blaca koja radi kao sous chef. No, iza osmijeha i šala, krije se priča puna boli i borbe. "Ne znam što znači jesti umjereno. Ne osjećam se ugodno u svom tijelu", priznala je iskreno Antoniji Blaće prije nego što je stala na vagu. Vaga je pokazala 142,5 kilograma. To je trenutak koji ju je pogodio, ali i dodatno motivirao: "Moja idealna kilaža je 70 kg. Želim imati energiju."

Marija, Život na vagi
Marija, Život na vagi FOTO: RTL

Marija se prisjetila i bolnih trenutaka iz djetinjstva. Otkrila je da joj je razvod roditelja teško pao, kao i svakodnevne uvrede koje je trpjela u školi: "Nazivali su me svakakvim imenima. To me pogađalo i zatvarala sam se u sebe. Osjećala sam se odbačeno." Unatoč svemu, ova mlada kandidatkinja ima jasan cilj pred sobom, želi se promijeniti fizički i psihički. "Moj najveći motiv je majčinstvo. Želim jednog dana imati djecu, obitelj, nositi haljinu i osjećati se dobro u vlastitoj koži", rekla je s osmijehom.

Marija, Život na vagi
Marija, Život na vagi FOTO: RTL

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

