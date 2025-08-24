Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Brak na prvu Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt Uzlet gavrana
TV raspored Extra video
Obiteljske tajne Sjene prošlosti Superstar Ljubav je na selu Život na vagi RTL Danas RTL Direkt Stanje nacije
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Mlada kuharica Marija stiže u 'Život na vagi': 'Brinem se koliko ću živjeti'

RTL.hr
24.08.2025 15:31

Marija dolazi iz Blaca u dolini Neretve, a za sebe kaže da je emotivna, pozitivno luda, šaljiva, iskrena i - pomalo lijena. Višak kilograma joj otežava svakodnevicu - teško joj je sagnuti se, hodati, voziti auto, pa čak i disati. Najviše se bojim zdravstvenih problema, ponajviše dijabetesa, a i općenito se brinem koliko ću živjeti", zabrinuto kaže 25-godišnjakinja koja radi kao sous chef.

Marija, Život na vagi
Marija, Život na vagi FOTO: RTL

Marija se prisjeća i teških trenutaka. U školi je, kaže, bezbroj puta doživjela uvrede, no smatra da će to sve doći na svoje kad skine kilograme. Iako ponekad vidi sebe, kako kaže, zarobljenu u salu, u budućnosti zamišlja drugačiju sliku - zdravu, vitku i sretnu sebe u braku i s troje djece. Uzor joj je teta, žena kojoj se divi jer je dobra majka i ostvarena u životu, a snagu pronalazi u vjeri da se i ona može promijeniti.

Marija, Život na vagi
Marija, Život na vagi FOTO: RTL

Motiv mi je gubitak kilograma, pokretljivost i dovođenje života u red i normalu. Najveći motiv mi je majčinstvo", kaže 25-godišnjakinja i kroz smijeh dodaje: A voljela bih nositi i haljinu!"

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte 1. rujna u 21.15 na RTL-u te 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo!

život na vagi marija
Život na vagi

Josipa za RTL.hr o 'Životu na vagi': 'Što je tri mjeseca u odnosu na idućih 30 godina?'