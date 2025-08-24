Mlada kuharica Marija stiže u 'Život na vagi': 'Brinem se koliko ću živjeti'

Marija dolazi iz Blaca u dolini Neretve, a za sebe kaže da je emotivna, pozitivno luda, šaljiva, iskrena i - pomalo lijena. Višak kilograma joj otežava svakodnevicu - teško joj je sagnuti se, hodati, voziti auto, pa čak i disati. Najviše se bojim zdravstvenih problema, ponajviše dijabetesa, a i općenito se brinem koliko ću živjeti", zabrinuto kaže 25-godišnjakinja koja radi kao sous chef.

Marija se prisjeća i teških trenutaka. U školi je, kaže, bezbroj puta doživjela uvrede, no smatra da će to sve doći na svoje kad skine kilograme. Iako ponekad vidi sebe, kako kaže, zarobljenu u salu, u budućnosti zamišlja drugačiju sliku - zdravu, vitku i sretnu sebe u braku i s troje djece. Uzor joj je teta, žena kojoj se divi jer je dobra majka i ostvarena u životu, a snagu pronalazi u vjeri da se i ona može promijeniti.

Motiv mi je gubitak kilograma, pokretljivost i dovođenje života u red i normalu. Najveći motiv mi je majčinstvo", kaže 25-godišnjakinja i kroz smijeh dodaje: A voljela bih nositi i haljinu!"

