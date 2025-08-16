Mlada majka spremna je otvoriti novo poglavlje života

Iz Dicma dolazi Nena koja svoj život promišlja s puno emocija i još više snova, a za sebe kaže da je uporna, zabavna i iskrena. "Opuštam se u snovima sanjareći sve ono što bih željela u budućnosti", kaže majka tri djevojčice te otkriva kako je jedan od tih snova osjećati se dobro u vlastitoj koži.

Višak kilograma joj otežava svakodnevicu, a najveći strah su zdravstveni problemi i pomisao da bi mogla izostati s obiteljskih fotografija, pa je prijava u 'Život na vagi' bio ispravan potez. "Fizički mogu dosta toga, ali sve je teže i zahtijeva više vremena. Voljela bih probati zipline, vratiti se u djetinjstvo i zaigrati graničara", kaže 26-godišnjakinja koja radi kao zaposlenica tvornice za preradu ribe.

Njezin najveći junak je mama, žena koja joj je pružila sve što je mogla i koja je i danas jednako predana svojim unukama. Kada bi mogla mijenjati prošlost, kaže da se ne bi dovela u sadašnje stanje i manje bi težila savršenstvu. A kada se pogleda u ogledalo, vidi zarobljenu osobu koja pokušava izaći, osloboditi se i živjeti punim plućima tako da za pet godina zamišlja sebe na poslu, sređenu i zadovoljnu, kako se vraća u svoju kuću - lakša, sretnija i puna energije za život koji je čeka.

