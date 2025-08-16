Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Brak na prvu Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt Uzlet gavrana
TV raspored Extra video
Obiteljske tajne Sjene prošlosti Superstar Ljubav je na selu Život na vagi RTL Danas RTL Direkt Stanje nacije
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Mlada majka spremna je otvoriti novo poglavlje života

Nena kaže da kada bi mogla mijenjati prošlost ne bi se dovela u sadašnje stanje i manje bi težila savršenstvu

RTL.hr
16.08.2025 09:19

Iz Dicma dolazi Nena koja svoj život promišlja s puno emocija i još više snova, a za sebe kaže da je uporna, zabavna i iskrena. "Opuštam se u snovima sanjareći sve ono što bih željela u budućnosti", kaže majka tri djevojčice te otkriva kako je jedan od tih snova osjećati se dobro u vlastitoj koži.

Nena, Život na vagi
Nena, Život na vagi FOTO: RTL

Višak kilograma joj otežava svakodnevicu, a najveći strah su zdravstveni problemi i pomisao da bi mogla izostati s obiteljskih fotografija, pa je prijava u 'Život na vagi' bio ispravan potez. "Fizički mogu dosta toga, ali sve je teže i zahtijeva više vremena. Voljela bih probati zipline, vratiti se u djetinjstvo i zaigrati graničara", kaže 26-godišnjakinja koja radi kao zaposlenica tvornice za preradu ribe.

Njezin najveći junak je mama, žena koja joj je pružila sve što je mogla i koja je i danas jednako predana svojim unukama. Kada bi mogla mijenjati prošlost, kaže da se ne bi dovela u sadašnje stanje i manje bi težila savršenstvu. A kada se pogleda u ogledalo, vidi zarobljenu osobu koja pokušava izaći, osloboditi se i živjeti punim plućima tako da za pet godina zamišlja sebe na poslu, sređenu i zadovoljnu, kako se vraća u svoju kuću - lakša, sretnija i puna energije za život koji je čeka.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte ove jeseni na RTL-u i platformi Voyo.

nena život na vagi
Život na vagi

Strastveni navijač Dinama i kuhar s jasnim ciljem: 'Ovo je zadnji vlak, želim biti zdraviji'

Život na vagi

Domagoj i Nena stižu u devetu sezonu 'Života na vagi'! 'Idemo jako ili nikako'

Moglo bi te zanimati

Domagoj i Nena stižu u devetu sezonu 'Života na vagi'! 'Idemo jako ili nikako'

Transformacija koja ostavlja bez riječi! Nina iz 'Života na vagi' objavila nove fotke i ponovno inspirirala pratitelje

Alina za RTL.hr otkrila da je ovo ljeto postigla velik uspjeh: 'Uz pomoć supruga sam se konačno odvažila'

'Život na vagi': U devetoj sezoni vraćaju se crveni i plavi timovi!

Ovo su kandidati nove sezone 'Života na vagi': Ulaze u ovu borbu s jednim ciljem: promijeniti svoj život zauvijek

Što reći nego - WOW! Ovo su najbolje transformacije 'Života na vagi': Zajedno su izgubili više od 500 kilograma