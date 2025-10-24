Emisije
Život na vagi

Mogu li se prepoznati? Kandidati 'Života na vagi' suočili se sa svojim starim životima, suze i šok nisu mogli sakriti

Okupljeni ispred ekrana, kandidati su sa strepnjom nagađali što ih čeka. 'Možda će nam se obratiti netko od bližnjih', nadali su se neki. No, istina je bila daleko osobnija i potresnija. Na ekranu su se počele vrtjeti snimke njihovih prvih dana u showu - snimke ljudi koje su mjesecima pokušavali ostaviti iza sebe

RTL.hr
24.10.2025 22:30

"Siguran sam da ste potpuno zaboravili te ljude i da ste danas neki novi ljudi. Malo ćemo vas podsjetiti kako je to izgledalo", objasnio je trener Edo namjeru ovog emocionalnog testa. Reakcije su bile trenutačne i sirove. Od nevjerice i šoka do srama i suza, kandidati su se suočili s odrazom sebe iz prošlosti, a mnogi se u njemu jedva prepoznali.

Domagoj, koji je u show ušao s nevjerojatnih 225 kilograma, bio je vidno potresen. Gledajući sebe na ekranu, tiho je izgovorio: "Bože dragi, kaj sam ja napravio od sebe." Spoznaja da je težio gotovo "četvrtinu tone", kako je sam rekao, djelovala je otrežnjujuće. "Nikad više, ne daj Bože", obećao je sebi, dok su kamere u kutku njegovog oka hvatale suzu. "Sad zapravo tek vidim kolika je promjena i koliko smo posla napravili", zaključio je ponosno.

Domagoj, Život na vagi
Domagoj, Život na vagi FOTO: RTL

Život na vagi

