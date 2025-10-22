'Moram na operaciju, ali se bojim': Potresna ispovijest Ante iz 'Života na vagi' usred treninga

Tijekom iscrpljujućeg treninga muškog dijela tima, trener Edo primijetio je da Ante, unatoč trudu, uvijek zadržava određenu dozu rezerve. Odlučan da pronikne u srž problema, zaustavio je vježbu i postavio Anti izravno pitanje koje je visjelo u zraku. "Jesi li se ikad našao u ovih dva i pol mjeseca, koliko si ovdje, u situaciji da imaš osjećaj da tu vježbu koju radiš, da baš ono radiš sa srcem i najjače što možeš? Ili si uvijek dozirao?" upitao je Edo, ne optužujući, već pokušavajući razumjeti. Ante je priznao da je najviše od sebe davao na traci za trčanje, ali i da se nikada nije usudio potrčati. Edi je postalo jasno da se iza svega krije dublji problem. "Jasno mi je da nema te vježbe u kojoj Ante može zaista uživati jer svaku vježbu koju radi, radi uz neku određenu dozu boli, nekad manje, nekad više," objasnio je Edo. "Ono što ja preispitujem kod njega je zapravo taj osjećaj - da li može sam sebi podignuti intenzitet."

Kako bi testirao Antine stvarne granice, Edo je predložio kratak, ali eksplozivan izazov: deset sekundi na AirBikeu, ali uz maksimalan mogući napor. "Sad trebamo tebe deset sekundi, ali najjače što možeš, da ga kidaš!" motivirao ga je trener. Samo nekoliko sekundi nakon početka, bol u leđima postala je neizdrživa. Na pitanje kako je bilo, njegov odgovor bio je kratak i bolan: "Bolno. Bolno." Ovaj kratki test bio je dovoljan da Edo donese ključni zaključak. "Pokušavamo na AirBikeu to postići u vrlo kratkom vremenskom intervalu, ali već odmah, par sekundi nakon početka, zapravo se javlja ta bol. To je dosta jak indikator da je nemoguće postići taj intenzitet koji bi možda mi htjeli gledati," analizirao je Edo, potvrdivši da Antina prepreka nije nedostatak volje, već ozbiljno fizičko ograničenje.