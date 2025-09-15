Emisije
Život na vagi

Možda i najteži odlazak iz 'Života na vagi'! Tamara napušta show, slomljena je zbog ishoda

Tamara je imala najlošiji rezultat u plavom timu i zbog toga napušta 'Život na vagi'

RTL.hr
15.09.2025 22:35

"Možda čak nije niti realno što ja idem jer sam stvarno dala 300 posto više od nekoga tko je vječisto sjedio. Odradila bi trening. Nisam to samo ja primijetila nego je 90 posto ljudi u kući to primijetilo", rekla je Tamara

Bila je sva uplakana jer odlazi iz showa, a kandidatima je poručila da se bore pravedno, da nikako ne kalkuliraju te smatraju kako će se neki ljudi u tome posebno pronaći. 

Tamara, Brak na prvu
Tamara, Brak na prvu FOTO: RTL

"Nije imenovala mene nego ja znam da se radilo o meni. S razlogom je rekla to, ali ja sam netko tko čuva tajne pa neću reći što znam o njoj", rekla je Ana. 

Tamara je još jednom naglasila kako se u showu dosta kalkulira, a nitko na vagi ne govori iskreno što se događa.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

