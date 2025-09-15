Možda i najteži odlazak iz 'Života na vagi'! Tamara napušta show, slomljena je zbog ishoda

"Možda čak nije niti realno što ja idem jer sam stvarno dala 300 posto više od nekoga tko je vječisto sjedio. Odradila bi trening. Nisam to samo ja primijetila nego je 90 posto ljudi u kući to primijetilo", rekla je Tamara.
Bila je sva uplakana jer odlazi iz showa, a kandidatima je poručila da se bore pravedno, da nikako ne kalkuliraju te smatraju kako će se neki ljudi u tome posebno pronaći.
"Nije imenovala mene nego ja znam da se radilo o meni. S razlogom je rekla to, ali ja sam netko tko čuva tajne pa neću reći što znam o njoj", rekla je Ana.
Tamara je još jednom naglasila kako se u showu dosta kalkulira, a nitko na vagi ne govori iskreno što se događa.
