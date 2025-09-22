Možete li pogoditi u koju ikonu domaće scene je odjeven Domagoj u plesnom okršaju 'Života na vagi'?

Kandidati oba tima suočili su se s jednim od najneočekivanijih izazova dosad - plesnim battleom u kojem su ulog bili dragocjeni kilogrami prednosti na vaganju. Znoj, trema i timski duh isprepleli su se u borbi za svaki korak i svaki pljesak žirija

Iako je plesni izazov unio novu energiju, timovi su se suočili i s problemima. Zbog ozljeda, neki kandidati poput Josipe morali su preskočiti nastup. Domagoj iz crvenog tima također nije mogao plesati, no to ga nije spriječilo da postane zvijezda večeri. U duhu legendarnog Dina Dvornika, na čiju su pjesmu plesali, Domagoj se pojavio u ulozi "Dina Dvornika", odjeven u kostim koji je tim izradio od onoga što su imali pri ruci.

"Iskoristili smo jednu majicu da obučemo longetu, a od druge smo napravili šešir. Praktički iz ničega", objasnio je Domagoj, pokazavši nevjerojatnu snalažljivost i timski duh koji je nadvladao sve prepreke. Njegova pojava dodatno je podigla atmosferu i pokazala da se pobjednički stav ne pokazuje samo na plesnom podiju.

