Život na vagi

Možete li pogoditi u koju ikonu domaće scene je odjeven Domagoj u plesnom okršaju 'Života na vagi'?

Kandidati oba tima suočili su se s jednim od najneočekivanijih izazova dosad - plesnim battleom u kojem su ulog bili dragocjeni kilogrami prednosti na vaganju. Znoj, trema i timski duh isprepleli su se u borbi za svaki korak i svaki pljesak žirija

RTL.hr
22.09.2025 23:00

Iako je plesni izazov unio novu energiju, timovi su se suočili i s problemima. Zbog ozljeda, neki kandidati poput Josipe morali su preskočiti nastup. Domagoj iz crvenog tima također nije mogao plesati, no to ga nije spriječilo da postane zvijezda večeri. U duhu legendarnog Dina Dvornika, na čiju su pjesmu plesali, Domagoj se pojavio u ulozi "Dina Dvornika", odjeven u kostim koji je tim izradio od onoga što su imali pri ruci. 

Crveni tim, Život na vagi
Crveni tim, Život na vagi FOTO: RTL

"Iskoristili smo jednu majicu da obučemo longetu, a od druge smo napravili šešir. Praktički iz ničega", objasnio je Domagoj, pokazavši nevjerojatnu snalažljivost i timski duh koji je nadvladao sve prepreke. Njegova pojava dodatno je podigla atmosferu i pokazala da se pobjednički stav ne pokazuje samo na plesnom podiju.

Domagoj, Život na vagi
Domagoj, Život na vagi FOTO: RTL

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

domagoj život na vagi
Život na vagi

Pucaju po šavovima: Trener Edo digao ruke od crvenog tima, Ivanova pobuna uzdrmala show!

