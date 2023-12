Na Edu Brijuni djeluju vrlo pozitivno: Kandidate motivirao najljepšim riječima

Nema više timova, na papiru nema više podjela na crvene i plave, treneri Mirna i Edo treniraju sa svima, a izgleda kako i njima to godi. Gode im svakako i Brijuni, pogotovo Edi koji svoju pozitivnu energiju širi među kandidatima. U ovom je ciklusu više vježbao s damama, dok se Mirna posvetila mušketirima. To je ispalo kao odlična kombinacija, a dobri rezultati na vaganju to i pokazuju. Edo je sada na društvenim mrežama podijelio fotografiju s jednog treninga. Vidi se kako pauze nema ni po suncu, ali ni navečer jer kandidati vrijedno treniraju od jutra do mraka.