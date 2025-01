Na ovakvu Antoniju iz 'Života na vagi' nismo naviknuli! Za RTL.hr kaže: 'Vraćam se u devetu sezonu i pucam na pobjedu'

Novogodišnja želja joj je da ostane u kondiciji, da napredujem psihički te da još više smršavi. "Bez pritiska, ali nikako ne želim odustati", naglasila je.

Za blagdane si je ipak dopustila nešto opušteniji pristup prehrani pa je, kaže, tu i tamo pojela pokoji kolač.

"Unijela sam vjerojatno i više soli. No, sada više nam nazad. Nova godina, novi počeci", rekla je.

Taman je krenula i s treninzima, a upisala se na boks gdje trenira s muškarcima. Uz to, svakodnevno šeće sa svojim psom Otom.

"Pas me navikao na šetnju, natjera me on ako ja nemam volje", rekla je.

Ono što joj je svakako unijelo pozitivu u život su i druženja s bivšim kandidatima. Ostala je u kontaktu sa Samantom i Mateom te trenericom Mirnom.