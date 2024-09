Na vaganje stižu novi kandidati: 'To je strašno! Ti ljudi vape za pomoći'

Esmir i Alina bili su najbolji u izazovu i oni će uz ostalih pet kandidata koji su poslije njih prošli cilj dobiti priliku birati svog para, no prije toga ostali kandidati čekaju svoj prvi susret s vagom u showu. Alina (145,3 kg) je prva došla na vaganje i osvojila srca ostalih kandidata i gledatelja svojom tužnom pričom o odrastanju u Bjelorusiji, gdje su je šikanirali, ponižavali, vrijeđali i tukli samo zato što je pretila! Nije bilo lako pričati o tome, ali hrabra kandidatkinja željela se riješiti i tog tereta te je poslije priznala da se osjeća lakše čim je to podijelila sa svima. Tužnu atmosferu promijenio je Esmir (156,3 kg) koji je šalama i 'hedonističkom pričom' o zemaljskim užicima - hrani i piću nasmijavao cijelu ekipu, ali i najavio svima da je odlučan ići do kraja u showu. Samanti (148,4 kg) je dosta slušanja kako je debela i zbog svoje curice želi to promijeniti, baš kao i Antonio (151 kg) koji je, premda je najmlađi natjecatelj - shvatio da mora imati zdrave prehrambene navike. Maja (109,4 kg) se odlučila vratiti u formu nakon tri porođaja i novog braka, a Marija sanja o tome da postane majka i da je više nitko ne osuđuje zbog kilaže.