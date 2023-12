Ovo je bio najemotivniji ciklus 'Života na vagi'! Izdvojili smo najbolje trenutke

Kandidatkinja Silvija Temšić je doživjela veliku transformaciju. Silvija je u ovom 12. ciklusu izgubila nevjerojatnih 4,8 % tjelesne mase, to jest 4,9 kilograma te je time pala ispod 100 kilograma. Naime, Silvija je prilikom ulaska u show imala 129 kilograma te je završetkom ciklusa sve ukupno u showu izgubila nevjerojatnih 30 kilograma.

Kandidatkinja Dajana je također ostvarila dobar postotak u mršavljenju, no ona posebna fizička transformacija kojoj je iznenadila protukandidate i sebe je bio makeover. Priznala je kako se inače ne šminka, a za druženje s protukandidatima je odjenula i visoke pete. "Doslovno samo razmišljam da ne padnem i ne slomim nogu te kako je teško hodati u štiklama. Ponosna sam na sebe kako to uspjevam jer prvi put nosim štikle i čak sam dovoljno brza", komentirala je Dajana, a njezinu je transformaciju posebno pohvalio Jure.

U ovotjednom je izazovu pobjedio Goran Bartulović . Iako je bilo neizvjesno, on je najbrže veslao i složio puzle te time izvršio zadatak. ''Samo se moraš smiriti – bio sam siguran da dolazim na obalu prije njega, samo moram posložiti puzle prije njega'', komentirao je Goran, a Martin je priznao kako mu ne ide slaganje puzli. ''Ruke se tresu, trema hvata, a ovi navijaju. Samo sam rekao: Ljudi tiho, posvađat ćemo se'', rekao je Martin.

''Vidi se tko s djecom slaže puzzle kod kuće'', pohvalio je Edo Gorana, gledjući kako uspješno izvršava zadatak koji ga je doveo do pobjede. Velikim su pljeskom, treneri i kandidati, nagradili Gorana.

Ekipa se emotivno uz zagrljaje i tople riječi oprostila od nje. ''Bila je dobri duh ove kuće i zasluženo je došla do ovog ciklusa. Žao mi je samo što me neće imati više tko nasmijavati'', komentirao je Jure. Dajana nije mogla sakriti suze. ''Znam da joj je već dosta i da je htjela ići van, no teško mi se oprostiti od nje'', priznala je Dajana.