Život na vagi

Najemotivnije minute ove sezone 'Života na vagi': Pogledajte ih sve na jednom mjestu!

Pogledajte najemotivnije trenutke kandidata 'Života na vagi'

RTL.hr
05.10.2025 18:00

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

