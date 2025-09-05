Najjača žena stigla u show, a Marija dobila novu motivaciju: 'Voljela bih jednog dana dizati bench!'

Na zadnjem treningu prije vaganja, kandidatima 'Života na vagi' stigla je gošća koja svojom pojavom ruši sve predrasude o ženama i granicama, Melisa Matulin, višestruka prvakinja u powerliftingu. Pokazala je koliko se može kada se ne posustaje. Pred očima natjecatelja, Melisa je podignula duplo više od vlastite težine, ostavljajući sve bez riječi. "Dosta je impresivno vidjeti koliku kilažu diže, i to s predivnom, elegantnom tehnikom," komentirala je trenerica Mirna.

Među svima, najviše se istaknula reakcija Marije: "Voljela bih biti kao Melisa, imati snagu, a ne tromost. Voljela bih jednog dana dizati bench." Kandidatima je Melisa svojim primjerom pokazala da snaga nije rezervirana samo za profesionalce, već ju je moguće graditi uz disciplinu i vjeru u sebe.

