Najljepše vijesti! Marija iz 'Života na vagi' očekuje bebu: 'Jedva te čekamo upoznati...'

Hrvatsku javnost i vjerne obožavatelje popularnih RTL-ovih emisija danas su preplavile najljepše moguće vijesti. Simpatična Marija Bartulović , svima poznatija kao Mare iz devete sezone hit showa 'Život na vagi' , na društvenim mrežama objavila je najsretniju moguću vijest – da ona i njezin zaručnik Ivan čekaju svoje prvo dijete!

Gledatelji su Mariju upoznali kao iznimno borbenu, iskrenu i toplu osobu koja je u show ušla s 142,5 kilograma, a tijekom natjecanja ostvarila nevjerojatnu transformaciju izgubivši čak 45,5 kilograma. Svojim trudom i upornošću tada je odnijela pobjedu među nefinalistima, a njezina nevjerojatna životna priča i nakon završetka emisije nastavila je inspirirati brojne pratitelje.

No, najljepše poglavlje njezina života tek sada počinje. Uz najveću podršku i oslonac, svog zaručnika Ivana, s kojim dijeli svaki trenutak sreće, Mare sada ponosno broji najljepše dane u iščekivanju nove, najvažnije uloge u životu – majčinstva.

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Marija je s pratiteljima podijelila predivnu, emotivnu vizualnu čestitku uz stihove koji nikoga nisu ostavili ravnodušnim. Na fotografijama se vidi trudnički trbuščić, preslatke malene pletene robice za bebe te trenuci nježnosti s Ivanom, a cijelu objavu krase dirljive poruke:

"Jedna mala ljubav, a već ispunjava cijeli naš svijet..."

"Naša najveća sreća tek nam dolazi..."

"Jedva te čekamo upoznati, naša mala bebice!"

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