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Život na vagi

Najljepše vijesti! Marija iz 'Života na vagi' očekuje bebu: 'Jedva te čekamo upoznati...'

Bivša kandidatkinja devete sezone showa 'Život na vagi' Marija Bartulović i njezin zaručnik Ivan očekuju bebu, a najsretniju vijest podijelili su emotivnom objavom na društvenim mrežama

RTL.hr
07.11.2026 19:05

Hrvatsku javnost i vjerne obožavatelje popularnih RTL-ovih emisija danas su preplavile najljepše moguće vijesti. Simpatična Marija Bartulović, svima poznatija kao Mare iz devete sezone hit showa 'Život na vagi', na društvenim mrežama objavila je najsretniju moguću vijest – da ona i njezin zaručnik Ivan čekaju svoje prvo dijete!

Nova životna uloga za omiljenu Mare

Gledatelji su Mariju upoznali kao iznimno borbenu, iskrenu i toplu osobu koja je u show ušla s 142,5 kilograma, a tijekom natjecanja ostvarila nevjerojatnu transformaciju izgubivši čak 45,5 kilograma. Svojim trudom i upornošću tada je odnijela pobjedu među nefinalistima, a njezina nevjerojatna životna priča i nakon završetka emisije nastavila je inspirirati brojne pratitelje.

Mare, Život na vagi
Mare, Život na vagi FOTO: RTL

No, najljepše poglavlje njezina života tek sada počinje. Uz najveću podršku i oslonac, svog zaručnika Ivana, s kojim dijeli svaki trenutak sreće, Mare sada ponosno broji najljepše dane u iščekivanju nove, najvažnije uloge u životu – majčinstva.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

"Jedna mala ljubav, a već ispunjava cijeli naš svijet..."

Marija je s pratiteljima podijelila predivnu, emotivnu vizualnu čestitku uz stihove koji nikoga nisu ostavili ravnodušnim. Na fotografijama se vidi trudnički trbuščić, preslatke malene pletene robice za bebe te trenuci nježnosti s Ivanom, a cijelu objavu krase dirljive poruke:

"Jedna mala ljubav, a već ispunjava cijeli naš svijet..."

"Naša najveća sreća tek nam dolazi..."

"Jedva te čekamo upoznati, naša mala bebice!"

Sve propuštene epizode showa 'Život na vagi' gledajte na platformi Voyo!

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Život na vagi

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