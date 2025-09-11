Emisije
Život na vagi

Najmlađa kandidatkinja Ema rasplakala se pred svima: 'Glasno sam ponosna na sebe!'

Ema je izgubila -3,4% tjelesne mase u samo tjedan dana, a njezine emocije dotaknule su i trenere i kandidate: 'Sad mogu reći da sam ponosna'

RTL.hr
11.09.2025 12:11

Devetnaestogodišnja Ema stala je pred vagu sa strepnjom, ali i nadom, a brojka koju je vidjela izmamila joj je suze. U ovom tjednu izgubila je čak 4,3 kilograma, odnosno 3,4% svoje tjelesne mase. Nova težina sada joj iznosi 123,9 kg.  "Puno mi je lakše... uplašila sam se, ali sada mogu reći - ponosna sam na sebe!" rekla je kroz suze. 

Ema, Život na vagi
Ema, Život na vagi FOTO: RTL

A zatim dodala rečenicu koja je mnoge ganula: "Glasno sam ponosna na sebe. Da mogu, odmah bih ovo javila mami i sestri, one bi bile najponosnije." Emin rezultat pokazao je koliko znači disciplina, trud i podrška, čak i kad se vlastite misli čine kao prepreka. Treneri su izrazili zadovoljstvo, a kandidati je nagradili velikim pljeskom.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

