Najmlađa kandidatkinja Ema rasplakala se pred svima: 'Glasno sam ponosna na sebe!'

Devetnaestogodišnja Ema stala je pred vagu sa strepnjom, ali i nadom, a brojka koju je vidjela izmamila joj je suze. U ovom tjednu izgubila je čak 4,3 kilograma, odnosno 3,4% svoje tjelesne mase. Nova težina sada joj iznosi 123,9 kg . "Puno mi je lakše... uplašila sam se, ali sada mogu reći - ponosna sam na sebe!" rekla je kroz suze.

A zatim dodala rečenicu koja je mnoge ganula: "Glasno sam ponosna na sebe. Da mogu, odmah bih ovo javila mami i sestri, one bi bile najponosnije." Emin rezultat pokazao je koliko znači disciplina, trud i podrška, čak i kad se vlastite misli čine kao prepreka. Treneri su izrazili zadovoljstvo, a kandidati je nagradili velikim pljeskom.

