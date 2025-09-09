Emisije
Život na vagi

Najmlađa kandidatkinja je pred pucanjem, Mirna je pokušala ohrabriti: 'Samokritičnost je pogubna'

Najmlađa kandidatkinja suočila se s krizom i vlastitim nesigurnostima, no trenerica Mirna je bila tu da je digne i podsjeti na njezinu snagu

RTL.hr
09.09.2025 22:30

Tijekom treninga, Ema je otvoreno priznala trenerici Mirni: "Ne mogu više psihički, ubija me ovo treniranje." Vidno potresena i na rubu suza, otkrila je i duboko ukorijenjenu nesigurnost: "Mislim da sam loša." Trenerica Mirna odmah je prepoznala da se Ema nalazi pred psihičkim pucanjem: "Ema je dosta potonula. Ona je netko tko ne funkcionira najbolje pod pritiskom, ali pozitivna motivacija jako dobro utječe na njezin performans."

Ema, Život na vagi
Ema, Život na vagi FOTO: RTL

Unatoč svemu, Mirna je odlučna pomoći Emi da se izdigne iz vlastitih sumnji i pronađe unutarnju snagu: "Samokritičnost je pogubna za bilo kakvo ostvarenje." 

Ema se na trenutke slomila, ali njezina volja za promjenom i mladost guraju je naprijed. 

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

