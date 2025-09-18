Najmlađa kandidatkinja pred odustajanjem? Mirna pokazala što znači biti prava trenerica

Treninzi u 'Životu na vagi' nikada nisu samo fizički izazovni, često postaju prava borba i s vlastitim mislima. Upravo to se dogodilo najmlađoj kandidatkinji Emi, koja je tijekom jedne od vježbi na treningu stala i slomila se. "Sve me boli", priznala je Ema kroz zube dok je pokušavala nastaviti s vježbom. Vidno uznemirena, nije uspijevala izgurati do kraja, a Mirna je sve primijetila na prvi pogled: "Već po faci joj vidim da nešto ne valja."

No umjesto pritiska, stigla je podrška. Trenerica Mirna odlučila je stati i posvetiti se Emi, znajući koliko mentalna blokada može biti snažna prepreka u procesu. "Tijelo mi govori da mogu, ali um da ne mogu", izjavila je Ema. Mirnin način komunikacije, empatija i mirnoća ponovno su se pokazali ključnima.

