Život na vagi

Najmlađa kandidatkinja pred odustajanjem? Mirna pokazala što znači biti prava trenerica

Na treningu koji je započeo bolno i emotivno, Mirna je još jednom pokazala zašto ju kandidati obožavaju, njezina podrška Emi dirnula je sve

RTL.hr
18.09.2025 11:00

Treninzi u 'Životu na vagi' nikada nisu samo fizički izazovni, često postaju prava borba i s vlastitim mislima. Upravo to se dogodilo najmlađoj kandidatkinji Emi, koja je tijekom jedne od vježbi na treningu stala i slomila se. "Sve me boli", priznala je Ema kroz zube dok je pokušavala nastaviti s vježbom. Vidno uznemirena, nije uspijevala izgurati do kraja, a Mirna je sve primijetila na prvi pogled: "Već po faci joj vidim da nešto ne valja."

Mirna i Ema, Život na vagi
Mirna i Ema, Život na vagi FOTO: RTL

No umjesto pritiska, stigla je podrška. Trenerica Mirna odlučila je stati i posvetiti se Emi, znajući koliko mentalna blokada može biti snažna prepreka u procesu. "Tijelo mi govori da mogu, ali um da ne mogu", izjavila je Ema. Mirnin način komunikacije, empatija i mirnoća ponovno su se pokazali ključnima. 

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

