Život na vagi

Najmlađa kandidatkinja slomila sve predrasude: 'Napokon sam prebrodila strah koji je bio tu cijeli život'

Cijeli je život, priznaje, osjećala strah od vode i ronjenja, no zahvaljujući trenerici Mirni, odlučila je stati tome na kraj

RTL.hr
14.09.2025 12:00

"Napokon sam prebrodila strah koji je bio tu cijeli život", rekla je Ema kroz osmijeh nakon što je napravila ono što do sada nikad nije, skočila u bazen. Trening u vodi s Mirnom bio je pun emocija i ohrabrenja. Krenule su korak po korak,a Ema je svaki trenutak iskoristila za vlastiti napredak. Najposebniji trenutak dogodio se kada je prvi put skočila s visine, nešto što si nije mogla ni zamisliti do prije nekoliko dana.

Mirna i Ema, Život na vagi
Mirna i Ema, Život na vagi FOTO: RTL

"Drago mi je što sam prebrodila taj strah, pogotovo s Mirnom", rekla je Ema dok su je trenerica i suigrači ponosno gledali. Mirna ju je čvrsto zagrlila, vidno dirnuta trenutkom. Ovo je bio jedan od onih trenutaka u 'Životu na vagi' koji podsjećaju zašto je emisija više od gubitka kilograma, radi se o transformacijama koje mijenjaju živote.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

Ovo su najemotivniji trenuci devete sezone 'Života na vagi'!

