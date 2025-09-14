Najmlađa kandidatkinja slomila sve predrasude: 'Napokon sam prebrodila strah koji je bio tu cijeli život'

"Napokon sam prebrodila strah koji je bio tu cijeli život", rekla je Ema kroz osmijeh nakon što je napravila ono što do sada nikad nije, skočila u bazen. Trening u vodi s Mirnom bio je pun emocija i ohrabrenja. Krenule su korak po korak,a Ema je svaki trenutak iskoristila za vlastiti napredak. Najposebniji trenutak dogodio se kada je prvi put skočila s visine, nešto što si nije mogla ni zamisliti do prije nekoliko dana.

"Drago mi je što sam prebrodila taj strah, pogotovo s Mirnom", rekla je Ema dok su je trenerica i suigrači ponosno gledali. Mirna ju je čvrsto zagrlila, vidno dirnuta trenutkom. Ovo je bio jedan od onih trenutaka u 'Životu na vagi' koji podsjećaju zašto je emisija više od gubitka kilograma, radi se o transformacijama koje mijenjaju živote.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.