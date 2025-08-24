Najmlađa kandidatkinja želi biti nova pobjednica 'Života na vagi'!

Ema dolazi iz Graza, ima 19 godina i već sada hrabro stoji pred jednim od najvećih izazova u svom životu. Kad se pogledam u ogledalo, vidim jednu divnu osobu skrivenu u oblinama", iskreno kaže studentica koja jako vjeruje u sebe. Želja mi je biti druga pobjednica u 'Životu na vagi'", otkriva.

Put do tog sna nije bio lagan. U školi je često doživljavala uvrede - govorili su joj su da će pojesti svu djecu u razredu. Ipak, Emu najviše zabrinjava budućnost: boji se bolesti i pomisli da možda neće moći postati majka. Sada je pravo vrijeme da promijenim život iz korijena", kaže Ema, koja vjeruje da joj upravo ovaj show može pomoći da napravi iskorak koji je dugo odgađala. Kao uzor navodi Alinu Pantseyevu, bivšu pobjednicu showa čija je životna priča i gubitak kilograma inspiriraju.

Za sebe kaže da je zanimljiva, kreativna, druželjubiva i korektna prijateljica, a u budućnosti se vidi kao prava ambasadorica promjene. Za pet godina vidim se kao zvijezda 'Života na vagi' - putujem i dijelim savjete", govori mlada kandidatkinja kojoj je ovo tek prvi korak prema životu kakav zaslužuje.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte 1. rujna u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.