Najmlađa natjecateljica 'Života na vagi' Ema o svom djetinjstvu: 'U školi su me vrijeđali. Imala sam debele ruke i bilo me sram'

Njenu prijavu na show podržala je sestra, koja je bila njen najveći poticaj. "U 'Život na vagi' me prijavila sestra", priznaje Ema, koja sada, s novim iskustvom, ima jasan cilj. "Vidim se u finalu. Moja tajna snaga je to što sam najmlađa, pa vjerojatno i najbrža."

Ema , najmlađa natjecateljica nove sezone 'Života na vagi' , za RTL.hr otkriva svoju motivaciju i izazove s kojima se suočava. Kao 19-godišnja kandidatkinja, Ema je izjavila da su je svi počeli gledati kao mlađu sestru. "Ja sam najmlađa natjecateljica ove sezone pa svi paze na mene. Mnogi se postavljaju kao da sam im mlađa sestra", kaže Ema.

Međutim, iza njezinog pozitivnog stava kriju se i teške godine. Ema se prisjetila svog djetinjstva kad je zbog svoje težine osjećala sram. "Taj osjećaj srama mi se razvio od 11. ili 12. godine jer sam imala deblje ruke i onda me bilo sramota. U osnovnoj školi su me svi napadali i vrijeđali. Ja sam to sve ignorirala i držala u sebi", otkrila je Ema.

Ema ima jasnu viziju što želi raditi kad završi svoje putovanje u Životu na vagi. "Kad izađem van, voljela bih trenirati tenis ili rukomet", priznaje.

No, unatoč fizičkoj transformaciji koju će proći, Ema ne planira mijenjati svoju unutarnju snagu. "Ne mislim da ću se promijeniti na kraju ovog putovanja, ja uvijek ostajem ista. Tijelo će mi se promijeniti, ali ja ne", zaključuje Ema.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.