Najmlađi kandidat osme sezone napustio 'Život na vagi': 'Izlazim kao neka nova osoba, puno bolja'

Antonio je bio tužan što ide, ali i ponosan zbog svega što je napravio za sebe. Prvi je na vaganje došao kapetan plavog tima Esmir, koji je pričao koliko mu je žao što ih je Ivica odlučio napustiti i da ga je to baš pogodilo jer su se sprijateljili. Edo ga je pohvalio što je uvijek na usluzi svima, a Esmir je rekao da je takav i u stvarnom životu. Otkrio je i kako ga kćeri koje sada imaju 18 godina nikad nisu vidjele mršavog! Prošli put imao je 123,1 kilogram, skinuo je 3,6 kilograma, što je 2,9% tjelesne mase. Bio je jako sretan, pogotovo zato što je u izazovu pojeo pet palačinki!

Antonio je i dalje bio oduševljen što je uspio pogoditi koš iako nikad nije igrao košarku, a Edo ga je pohvalio što je odradio 400 kalorija na air bikeu. Prije bih odustao na dvadesetoj sekundi, ovo je čudo", iskren je bio Antonio, koji je na posljednjem vaganju imao 125,6 kilograma, izgubio je 2,5 kilograma, što je 2% tjelesne mase.

Davorki je također teško što je Ivica otišao jer ga je doživljavala kao brata te je otkrila kako se i sama psihički priprema da će uskoro završiti show i počinje stvaran život. Očekuje je sinova operacija desne noge koja mu je kraća i boji se toga. Prošli put imala je 110,2 kilograma, skinula je 3,1 kilograma, što je 2,8% tjelesne mase. Toliko kila nisam imala jedno devet godina", komentirala je zadovoljno.

Posljednji plavac bio je Mateo koji je isto pričao o Ivici, a Edo ga je pohvalio što mu je rekao sve što ga ide prije nego što je otišao. Prošli put Mateo je imao 156 kilograma, sada je skinuo 3,1 kilogram, što je 2% tjelesne mase. Ne vidim da je iskoristio svoj potencijal do kraja", rekao je Edo.

Mirna je komentirala da su plavci dobri, ali je bila uvjerena da će njezini biti bolji. Antonija je bila prva na vaganju i otkrila je kako bi do finala voljela imati 150, a nekad u budućnosti 75 kilograma. Znam da je potrebno dosta raditi na tome, da to zahtijeva i fizički i psihički trud i zasad sam 80% spremna na to", rekla je i dodala: Obećavam da nikada neću odustati." Na posljednjem vaganju imala je 183,1 kilograma, skinula je 3,8 kilograma, što je 2,1% tjelesne mase.