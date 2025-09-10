Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Najmlađoj kandidatkinji Emi je rođendan, ali misli joj ne daju mira: 'Svi misle da se ne trudim'

Iako je napunila 19 godina u 'Životu na vagi', Ema se bori s unutarnjim sumnjama i pokušava pronaći vlastiti mir usred velike transformacije

RTL.hr
10.09.2025 22:20

U kući 'Života na vagi' bilo je posebno emotivno jer je najmlađa kandidatkinja ove sezone, Ema, proslavila svoj 19. rođendan. No iako su trenuci slavlja donijeli osmijehe, Ema nije krila da joj misli i dalje stvaraju pritisak. "Mislim da svi misle da se ne trudim. Svaku noć legnem s bolovima", iskreno je podijelila pred Antonijom Blaće. Na pitanje voditeljice koga točno doživljava kao izvor tog pritiska, Ema je priznala: "To su te misli. Počinjem sve manje i manje razmišljati o osobama koje me gledaju, to mi je olakšanje, nemam više opterećenja u mislima."

Ema, Život na vagi
Ema, Život na vagi FOTO: RTL

Unatoč unutarnjoj borbi, Ema ne odustaje. Svoje emocije pokušava kanalizirati kroz fizičku aktivnost i timsku podršku, a treneri su je već prepoznali kao borca koji daje sve od sebe čak i kada sama u to posumnja. U tjednu kad je postala godinu starija, Ema si je dala i novi zadatak: slušati sebe, a ne nesigurnost.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

ema život na vagi
Život na vagi

'Podsjećaš me na Antoniju!' Trenerica Mirna javno prozvala Mariju zbog zabušavanja

Moglo bi te zanimati

Antonija otkrila kako joj ide skidanje kilograma izvan 'Života na vagi'

U 'Život na vagi' stigla poznata lica!

Katarinu iz 'Života na vagi' svladale emocije: 'Vidim tebe i više ne mogu izdržati'

Tamara i Ivica zakuhali trening! 'Volim ga bockati, trening je bolji kad smo nasmijani'

Marija nakon samo tjedan dana u showu: 'Dobila sam mengu nakon dvije i pol godine!'

Snežana slomljena iznenađenjem u kući: 'Prihvatili su me bez obzira na moju orijentaciju'