Najmlađoj kandidatkinji Emi je rođendan, ali misli joj ne daju mira: 'Svi misle da se ne trudim'

U kući 'Života na vagi' bilo je posebno emotivno jer je najmlađa kandidatkinja ove sezone, Ema, proslavila svoj 19. rođendan. No iako su trenuci slavlja donijeli osmijehe, Ema nije krila da joj misli i dalje stvaraju pritisak. "Mislim da svi misle da se ne trudim. Svaku noć legnem s bolovima", iskreno je podijelila pred Antonijom Blaće. Na pitanje voditeljice koga točno doživljava kao izvor tog pritiska, Ema je priznala: "To su te misli. Počinjem sve manje i manje razmišljati o osobama koje me gledaju, to mi je olakšanje, nemam više opterećenja u mislima."

Unatoč unutarnjoj borbi, Ema ne odustaje. Svoje emocije pokušava kanalizirati kroz fizičku aktivnost i timsku podršku, a treneri su je već prepoznali kao borca koji daje sve od sebe čak i kada sama u to posumnja. U tjednu kad je postala godinu starija, Ema si je dala i novi zadatak: slušati sebe, a ne nesigurnost.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.