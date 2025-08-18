Emisije
Život na vagi

Najpoznatija lica sporta i medija podržavaju 'Život na vagi': 'Promjena je moguća!'

U devetoj sezoni popularnog showa 'Život na vagi', uz kandidate koji hrabro koračaju prema zdravijem životu, rame uz rame stali su i naši vrhunski sportaši te omiljena RTL-ova lica. Poruka je jasna - niste sami u borbi protiv viška kilograma, promjena je moguća, a podrška dolazi i od najboljih među nama!

RTL.hr
18.08.2025 15:19

U najavu nove sezone emisije 'Život na vagi' uključili su se olimpijski prvaci Martin i Valent Sinković, najbolja hrvatska košarkašica Ivana Dojkić, rukometni reprezentativac Jakov Gojun, kapetan rukometne reprezentacije gluhih Oliver Lušić, svjetski rekorder u ronjenju na dah Vitomir Maričić, plivač i olimpijac Nikola Miljenić, novinarka i urednica Mojmira Pastorčić, voditelji Ana Brdarić Boljat i Tomislav Jelinčić te urednik i voditelj emisije 'Stanje nacije' Zoran Šprajc.

Svi oni žele osvijestiti javnost o ozbiljnom problemu - više od 1,2 milijuna Hrvata ima prekomjernu tjelesnu masu, svako treće dijete u zemlji bori se s istim izazovom, a Hrvatska je po debljini među europskim rekorderima... i zato snažno poručuju - možete to promijeniti!

Martin Sinković priznaje kako je i sam nekad imao višak kilograma i loše prehrambene navike. Iz osobnog iskustva mogu reći da se to može promijeniti. Vjerujem da sam dobar primjer da je uz trud moguće postići zdraviji život i veću sreću", kaže, a Valent dodaje: Smatram da je sportašima obveza prenositi svoje znanje i iskustvo te motivirati druge, osobito mlade. To je i način da društvu vratimo barem dio onoga što nam pruža kroz podršku sportu. Kada mladi vide naše rezultate, nadam se da ih to potiče da i sami krenu u sport i razviju zdrave životne navike."

Život na vagi
Život na vagi FOTO: RTL

Svjetski rekorder u ronjenju na dah Vitomir Maričić poručuje: Zdravlje i pokret su prioritet. Ne možemo graditi zdrav duh i očekivati da smo mentalno zdravi ako se ne možemo pobrinuti za tijelo koje koristimo. Najbolje od svega je što je naše zdravlje u našim rukama i u 99% slučajeva promjena je besplatna financijski. Samo traži vrijeme, ali to je najbolje utrošeno vrijeme."

Mirna i Edo, Život na vagi
Mirna i Edo, Život na vagi FOTO: RTL

Upravo to dokazuje 'Život na vagi' - show u kojem pratimo stvarne ljude kako se malim, ali odlučnim koracima vraćaju na put zdravlja. Nije riječ samo o mršavljenju - ovo je početak novog, snažnijeg, sretnijeg života. Jer promjena počinje danas; šetnjom, zdravim obrokom, uživanjem u stvarnom svijetu, a manje u virtualnom te većom brigom za sebe. A uz obitelj, prijatelje i inspirativne primjere naših sportaša i javnih osoba, motivacija nikada nije bila veća. Oni zajedno poručuju: Vjerujte u sebe. Promjena je moguća. Vi to možete!"

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte ove jeseni na RTL-u i platformi Voyo.

Život na vagi

