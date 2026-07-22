Najslađa podrška plavima! Mislav iz 'Života na vagi' pozirao s bebicom u usklađenim dresovima Dinama: 'Moji navijači!'

Sreća u domu Silvije i Mislava iz 'Života na vagi' ne prestaje. Nakon što su nedavno postali ponosni roditelji malene Antonele, iz dana u dan uživaju u najljepšim obiteljskim trenutcima, a najnoviji prizor s društvenih mreža potpuno je rastopio njihove pratitelje.

Mislav je na svom Instagramu podijelio preslatku fotografiju na kojoj u naručju drži i nježno ljubi svoju kćerkicu. No, jedan je navijački detalj svima odmah zapeo za oko – i tata i kći pozirali su u plavim dresovima Dinama! Malena Antonela već od prvih dana ima svoj vlastiti mini dres s prezimenom i brojem 26, dok ponosni tata nosi usklađeno izdanje.

Ovu neodoljivu fotografiju na svom je profilu ubrzo podijelila i mama Silvija uz kratku i emotivnu poruku: "Moji navijači".