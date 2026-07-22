Najslađa podrška plavima! Mislav iz 'Života na vagi' pozirao s bebicom u usklađenim dresovima Dinama: 'Moji navijači!'

Sreća u domu Silvije i Mislava iz 'Života na vagi' ne prestaje. Nakon što su nedavno postali ponosni roditelji malene Antonele, iz dana u dan uživaju u najljepšim obiteljskim trenutcima, a najnoviji prizor s društvenih mreža potpuno je rastopio njihove pratitelje.
Mislav je na svom Instagramu podijelio preslatku fotografiju na kojoj u naručju drži i nježno ljubi svoju kćerkicu. No, jedan je navijački detalj svima odmah zapeo za oko – i tata i kći pozirali su u plavim dresovima Dinama! Malena Antonela već od prvih dana ima svoj vlastiti mini dres s prezimenom i brojem 26, dok ponosni tata nosi usklađeno izdanje.
Ovu neodoljivu fotografiju na svom je profilu ubrzo podijelila i mama Silvija uz kratku i emotivnu poruku: "Moji navijači".
Plava obitelj spremna za Ligu prvaka
Mislav očito ništa ne prepušta slučaju pa je od samog početka odlučio prenijeti ljubav prema zagrebačkom klubu na svoju kćerkicu. Ova najslađa navijačka fotka stigla je u savršeno vrijeme - baš uoči novih uzbuđenja i Dinamovih borbi u kvalifikacijama za elitnu Ligu prvaka, koje gledatelji mogu pratiti i u programu RTL-a te na platformi Voyo.
Podsjetimo, Silvija nam je nedavno u intervjuu otkrila kako se Mislav fantastično snašao u ulozi oca: "Znala sam da je brižan i pažljiv, ali nisam znala da ima toliko ljubavi i da može biti toliko brižan i pažljiv prema nama objema", ispričala nam je tada. Da je Mislav uistinu tata za pet koji uživa u svakom trenutku sa svojom malenom princezom, potvrđuje i ovaj predivan prizor.