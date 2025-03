Najstariji kandidat 8. sezone 'Života na vagi' Igor je prava inspiracija! 'Danas sam potpuno sretan i prije svega zdrav čovjek, otac i suprug!'

Najstariji kandidat osme sezone 'Života na vagi' Igor nastavio je s transformacijom nakon izlaska iz showa što se dogodilo nakon trećeg ciklusa, a kandidate je nagovorio da napišu njegovo ime na ceduljicu.

"Vezan sam za obitelj i kuću i onda mi je pod zadnje bilo malo previše svega. Jednostavno, osjetio sam da je vrijeme da nastavim doma. Prezadovoljan sam, i ja i moja okolina. Kad sam izašao, rekao sam da nikada nešto slično ne bih napravio. Sada mislim drugačije. To je odličan show koji me pokrenuo. Minusa nema, stvarno je bilo odlično, od smještaja preko kandidata do trenera. Prezadovoljan sam", objasnio je Igor svoje razloge.