Najstariji kandidat devete sezone traži recept za novi život

Dubravko ima 58 godina i dolazi iz Karlovca. Godinama je s ljubavlju pripremao pizze, no danas priznaje kako zbog viška kilograma više ne može raditi posao koji ga je ispunjavao. Kad se pogledam u ogledalo, vidim objektivne slabosti, subjektivne poteškoće i nagomilane zalihe", kaže s dozom humora, ali i iskrene zabrinutosti.

Osim što mu težina otežava kretanje; od penjanja po stepenicama, trčanja, pa čak i obuvanja cipela - nedostaje mu i energija da uređuje kuću i okućnicu. Ipak, najveći strah mu je bolest povezana s pretilošću. Krajnje je vrijeme za promjenu nabolje. Volio bih ponovno osjetiti lakoću života", kaže Dubravko kojem su inspiracija ljudi poput Željke Mateše i Janice Kostelić jer se divi njihovoj ustrajnosti i snazi.

Za sebe kaže da je veseljak, hedonist, druželjubiv i tolerantan - osobine koje mu pomažu da uvijek pronađe razlog za smijeh i dobru atmosferu, čak i u teškim trenucima. Sada je odlučio svoju životnu energiju usmjeriti na ono najvažnije - zdravlje i promjenu. Nema više odgađanja", odlučno poručuje.

