Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Brak na prvu Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt Uzlet gavrana
TV raspored Extra video
Obiteljske tajne Sjene prošlosti Superstar Ljubav je na selu Život na vagi RTL Danas RTL Direkt Stanje nacije
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Najstariji kandidat devete sezone traži recept za novi život

Dubravko stiže u 'Život na vagi'

RTL.hr
21.08.2025 10:28

Dubravko ima 58 godina i dolazi iz Karlovca. Godinama je s ljubavlju pripremao pizze, no danas priznaje kako zbog viška kilograma više ne može raditi posao koji ga je ispunjavao. Kad se pogledam u ogledalo, vidim objektivne slabosti, subjektivne poteškoće i nagomilane zalihe", kaže s dozom humora, ali i iskrene zabrinutosti.

Dubravko, Život na vagi
Dubravko, Život na vagi FOTO: RTL

Osim što mu težina otežava kretanje; od penjanja po stepenicama, trčanja, pa čak i obuvanja cipela - nedostaje mu i energija da uređuje kuću i okućnicu. Ipak, najveći strah mu je bolest povezana s pretilošću. Krajnje je vrijeme za promjenu nabolje. Volio bih ponovno osjetiti lakoću života", kaže Dubravko kojem su inspiracija ljudi poput Željke Mateše i Janice Kostelić jer se divi njihovoj ustrajnosti i snazi.

Dubravko, Život na vagi
Dubravko, Život na vagi FOTO: RTL

Za sebe kaže da je veseljak, hedonist, druželjubiv i tolerantan - osobine koje mu pomažu da uvijek pronađe razlog za smijeh i dobru atmosferu, čak i u teškim trenucima. Sada je odlučio svoju životnu energiju usmjeriti na ono najvažnije - zdravlje i promjenu. Nema više odgađanja", odlučno poručuje.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte ove jeseni na RTL-u i platformi Voyo.

život na vagi dubravko
Život na vagi

Upoznajte Josipu: Mami iz Kostrene želja je udomiti dijete