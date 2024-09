Najteži kandidati prehodali 400 metara, Antonija se rasplakala od sreće: 'Hvala vam svima'

Mateu se to činio jednostavan zadatak, Tomislav i Larisa imaju taktiku da slažu piramidu da bude dobra baza i idu laganim tempom i dobrim disanjem. Igor se šalio da bi to prije riješili da prožvaču šećer, a Samanta je željela da slažu kockicu na kockicu i da će tako prije završiti. Ali kockice nisu baš ravne pa smo se malo prešle", objasnila je dok je njezinu partnericu Davorku zabrinjavalo što joj se ruke znoje i šećer se otapa. Naposljetku im se šećer srušio pa su odlučili slagati kako Davorka kaže.

Antoniju su treneri potom pitali koliko je mogla pojesti čokolade, a ona je iskreno rekla da je to nekad bio kilogram, a nekad pola kilograma. To je grozno. Tad mi nije bilo grozno, ali kad sam sad vidjela tu količinu čokolade, baš je grozno", komentirala je. Ivica je otkrio kako je dnevno nekad pio od dvije do šest litara gaziranih pića! Meni se čini da je to mala količina tekućine, ali zapravo to nije malo", rekao je. Njihov je izazov bio da deset gaziranih napitaka i deset čokolada bace u smeće!

To je lagan zadatak za mršavije ljude, ali za mene koja imam problem s kilažom, disanjem i leđima", to mi je baš teško", rekla je Antonija, a Ivica nastavio: Dugo godina nisam hodao tako puno. Bit će mi jako teško, ali dat ću sve od sebe." Ekipa ih je bodrila iz sveg srca, što je jako motiviralo Antoniju koja je priznala da ona mora imati podršku inače sama ne bi mogla. Ivicu je jako boljelo desno koljeno, no nije se predavao. Obećao sam ženi i djeci da neću stati ni u jednom trenutku da bilo kakva bol bude, stisnuo sam zube i krenuo dalje", objasnio je. Tonki je također bilo jako teško, ali uz Mirninu podršku, nastavila je dalje. Trudim se izdržati jer baš imam želju smršavjeti", rekla je.

Sretan sam i ponosan na sebe što sam to napravio i nisam odustao", rekao je Ivica, a kad su oboje izvršili zadatak, svi im čestitali, a oni su bili presretni. Prošli su ukupno 400 metara, a Tonka se rasplakala od sreće. Hvala vam svima", rekla je emotivna Antonija. Ide letvica prema gore, vidim iz dana u dan da mogu sve više i to mi je još dodatni poticaj da ustrajem na tome i dalje", rekao je Ivica, spreman za nove pobjede.

Nutricionistica Martina našla se s kandidatima da bi im pokazala kako su se hranili dosad i kako će se hraniti odsad pa nadalje. Svega ima na stolu; i jako puno soli, i šećera, i masti, i svega što ne bi trebalo biti", rekla je Martina i nastavila pričati o nutritivnoj vrijednosti hrane. Trebaju naučiti koje su nutritivno bogate namirnice, a ne nutritivno siromašne, a ne kalorijski bogate kao što su je bio slučaj dosad", objasnila je i potom svakom kandidatu objasnila u čemu griješi.