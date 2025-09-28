Emisije
Život na vagi

Najveće drame sezone: Tko je pukao, tko se posvađao? Svi sukobi i spletke na jednom mjestu

Sezona je ušla u 'vruću zonu', kilogrami padaju, ali živci još brže. Timovi se tresu između euforije i potpunog raspada, a kamere bilježe svaku iskru. Donosimo veliki kompilacijski pregled najglasnijih svađa, najsočnijih optužbi i najemotivnijih pucanja dosad

RTL.hr
28.09.2025 07:00

Katarina je javno prozvala crveni tim za manjak empatije i višak samouvjerenosti. Smijanje 'metar do njih" nakon teškog odlaska i "prezentiranje kao najboljih i najpoštenijih', to su joj ključne zamjerke. Poruka? Granice su prijeđene, a plavi više ne misle šutjeti. 

Sastanak koji je trebao biti hladna analiza pretvorio se u otvoreni obračun. Dominik ironijom napada opsjednutost plavima, Edo traži objašnjenje, Ana uzvraća "Ne deri se na mene!", Nena dodaje "nemoj potezati za jezik". 

Kombinacija spletki, urušenog povjerenja, padova fokusa i ozljeda potpuno je promijenila dinamiku moćnog tima. Dominikova kapetanska uloga pod povećalom: dio ekipe tvrdi da puca pod pritiskom i diže ton u žaru borbe, drugi ga brane. U pozadini je i  Domagojev inat bez odustajanja, rad s gornjim dijelom tijela i neizvjesnost oko nastavka puta. Sve to dok Edo priznaje da je došao do zida.

Edo saziva obiteljski sastanak o kapetanu, tko ima vrline vođe i koga biste stavili na čelo? Nena proziva manjak motivacije i komunikacije, Ana predlaže Nenu. Dominik uzvraća hladno i javno. Od izbjegavanja razgovora s Anom, do rečenice koja je odzvonila: "U stvarnom životu ne bih je ni primijetio." Kad je Ana ispala, uslijedile su i oštre reakcije, Dominik govori o teretu koji je pao, Domagoj njezin oproštaj naziva glumom. 

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

