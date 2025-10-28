Nakon dva sata i 19 minuta, Nena odnijela pobjedu u posljednjem izazovu 'Života na vagi'!

"Nekako sam u glavi već zacrtala tri sata", otkrila je kasnije Nena svoju mentalnu pripremu, dok je Ante crpio snagu iz želje da dokaže sebi i drugima koliko može. "Ne razmišljam u tom trenutku da sam nešto snažan. Jednostavno držim ono s čim sam se borio ovdje, da to izgubim i ostavim iza sebe", objasnio je svoju motivaciju.

Nakon nevjerojatna dva sata, 19 minuta i 15 sekundi, Ante je iscrpljeno pustio uže. Nena je ostala stajati, mirna i pribrana, kao pobjednica posljednjeg i najtežeg izazova sezone. Njen trijumf izazvao je erupciju oduševljenja, a najemotivniji je bio njen trener Edo.