Nakon dva sata i 19 minuta, Nena odnijela pobjedu u posljednjem izazovu 'Života na vagi'!

"Nekako sam u glavi već zacrtala tri sata", otkrila je kasnije Nena svoju mentalnu pripremu, dok je Ante crpio snagu iz želje da dokaže sebi i drugima koliko može. "Ne razmišljam u tom trenutku da sam nešto snažan. Jednostavno držim ono s čim sam se borio ovdje, da to izgubim i ostavim iza sebe", objasnio je svoju motivaciju.
Nakon nevjerojatna dva sata, 19 minuta i 15 sekundi, Ante je iscrpljeno pustio uže. Nena je ostala stajati, mirna i pribrana, kao pobjednica posljednjeg i najtežeg izazova sezone. Njen trijumf izazvao je erupciju oduševljenja, a najemotivniji je bio njen trener Edo.
"Tebi, ženo, kraljice, majko! Mislim da ovo što je ova žena danas napravila, po mom skromnom mišljenju, ulazi vjerojatno u top tri najnevjerojatnije stvari koje sam doživio od naših natjecatelja", rekao je Edo kroz suze, zadivljen njenom snagom. "Žena je potpuno mirna, potpuno stabilna, s nevjerojatnom unutarnjom snagom držala ovo danas i izdržala do samog kraja. Apsolutno, apsolutno zasluženo."
Ovom pobjedom Nena je osigurala ogromnu prednost pred finalno vaganje i pokazala da je snaga volje ponekad jača od bilo kojeg mišića. Njena nevjerojatna izdržljivost i mentalna čvrstoća ostat će upisane kao jedan od najupečatljivijih trenutaka sezone, dokazujući da se granice zaista nalaze samo u glavi.
