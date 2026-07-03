Nakon nezgode oglasila se Alina iz 'Života na vagi': 'Minus jedna šapa, minus jedna ruka'

Bivša kandidatkinja 'Života na vagi' Alina zabrinula je pratitelje najnovijom objavom na društvenim mrežama. Naime, podijelila je fotografiju na kojoj se vidi da joj je ozlijeđena ruka, dok je uz nju i njezin ljubimac sa zavijenom šapom.
Uz fotografiju je kratko napisala: "Minus jedna šapa, minus jedna ruka. Sažetak današnjeg dana."
Iako nije otkrila što se točno dogodilo ni kako su ona i njezin četveronožni prijatelj završili s povezima, objava je izazvala brojne reakcije pratitelja. U komentarima su joj odmah počele pristizati poruke podrške i želje za što bržim oporavkom, kako njoj tako i njezinu ljubimcu.
Alina zasad nije otkrila više detalja o nezgodi, no njezini pratitelji nadaju se da nije riječ o ozbiljnijim ozljedama. I mi joj želimo što brži oporavak te da se ona i njezin vjerni prijatelj uskoro potpuno oporave.