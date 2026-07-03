Nakon nezgode oglasila se Alina iz 'Života na vagi': 'Minus jedna šapa, minus jedna ruka'

Bivša kandidatkinja 'Života na vagi' Alina zabrinula je pratitelje najnovijom objavom na društvenim mrežama. Naime, podijelila je fotografiju na kojoj se vidi da joj je ozlijeđena ruka, dok je uz nju i njezin ljubimac sa zavijenom šapom.

Uz fotografiju je kratko napisala: "Minus jedna šapa, minus jedna ruka. Sažetak današnjeg dana."