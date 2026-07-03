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Život na vagi

Nakon nezgode oglasila se Alina iz 'Života na vagi': 'Minus jedna šapa, minus jedna ruka'

Kandidatkinja Života na vagi' zabrinula je pratitelje nakon što je objavila fotografiju na kojoj su i ona i njezin pas s povezima. Nije otkrila što se dogodilo, a brojni su joj poželjeli brz oporavak

RTL.hr
03.07.2026 12:00

Bivša kandidatkinja 'Života na vagi' Alina zabrinula je pratitelje najnovijom objavom na društvenim mrežama. Naime, podijelila je fotografiju na kojoj se vidi da joj je ozlijeđena ruka, dok je uz nju i njezin ljubimac sa zavijenom šapom.

Uz fotografiju je kratko napisala: "Minus jedna šapa, minus jedna ruka. Sažetak današnjeg dana."

Alina, Život na vagi
Alina, Život na vagi FOTO: Instagram

Iako nije otkrila što se točno dogodilo ni kako su ona i njezin četveronožni prijatelj završili s povezima, objava je izazvala brojne reakcije pratitelja. U komentarima su joj odmah počele pristizati poruke podrške i želje za što bržim oporavkom, kako njoj tako i njezinu ljubimcu.

Alina zasad nije otkrila više detalja o nezgodi, no njezini pratitelji nadaju se da nije riječ o ozbiljnijim ozljedama. I mi joj želimo što brži oporavak te da se ona i njezin vjerni prijatelj uskoro potpuno oporave.

alina život na vagi život na vagi
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