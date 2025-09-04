Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Nakon podjele timova već krenule prve taktike: 'On bi mogao biti jača karika'

Rivalstvo je službeno počelo! Kandidati 'Života na vagi' već procjenjuju snagu protivnika, a vjernost timu postaje ključna

RTL.hr
04.09.2025 13:00

Josipa iz plavog tima odmah je povukla taktičku crtu: "Smatram da bi Ivica mogao biti jača karika od Antonije. Vidim da se stvarno trudi, ima volju." U crvenom timu, Domagoj je jasan: "Idemo jako ili nikako. Svi zajedno, složno." Snežana je emotivnija, ali jednako timski nastrojena: "Ako netko zapne, trebamo mu pomoći. Ne ostaviti ga, nego mu pomoći i stati uz njega."

Plavi tim, Život na vagi
Plavi tim, Život na vagi FOTO: RTL

Ivan ne skriva vjeru u svog trenera: "Sa Edom na čelu, crveni tim će biti nezaustavljiv. Nepobjediv." Ali plavi tim ne ostaje dužan, Zvonimir šalje poruku: "Mislim da crvenom crvena ne gine." Kako će se ova rivalstva razvijati, tek ćemo vidjeti, ali oba tima su odlučna, glasna i motivirana. A pravo natjecanje tek počinje.

Crveni tim, Život na vagi
Crveni tim, Život na vagi FOTO: RTL

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

plavi tim crveni tim timovi život na vagi
Život na vagi

Tamara za RTL.hr otkriva svoje ciljeve u 'Životu na vagi': 'Na kraju ovog putovanja želim biti bolja mama'

Moglo bi te zanimati

Šokantne scene u 'Životu na vagi': Znate li što sve pojedete u tjedan dana?

Gledatelji 'Života na vagi' reagirali na emotivne priče kandidata: 'Nikad ne suditi, samo pokušati razumjeti'

Snežana iz 'Života na vagi': 'U braku sam sa ženom, i ovo je prvi put da se odvajamo'

FOTO Ovo su svi kandidati 'Života na vagi' na vaganju: Zajedno imaju skoro tri tone

Povratak Antonije u novu sezonu sve iznenadio: Evo što joj se dogodilo nakon finala 'Života na vagi'

Ivica nakon finala donio važnu odluku! Sve je krenulo od jednog posjeta liječniku