Nakon podjele timova već krenule prve taktike: 'On bi mogao biti jača karika'

Josipa iz plavog tima odmah je povukla taktičku crtu: "Smatram da bi Ivica mogao biti jača karika od Antonije. Vidim da se stvarno trudi, ima volju." U crvenom timu, Domagoj je jasan: "Idemo jako ili nikako. Svi zajedno, složno." Snežana je emotivnija, ali jednako timski nastrojena: "Ako netko zapne, trebamo mu pomoći. Ne ostaviti ga, nego mu pomoći i stati uz njega."

icon-expand Plavi tim, Život na vagi FOTO: RTL

Ivan ne skriva vjeru u svog trenera: "Sa Edom na čelu, crveni tim će biti nezaustavljiv. Nepobjediv." Ali plavi tim ne ostaje dužan, Zvonimir šalje poruku: "Mislim da crvenom crvena ne gine." Kako će se ova rivalstva razvijati, tek ćemo vidjeti, ali oba tima su odlučna, glasna i motivirana. A pravo natjecanje tek počinje.

icon-expand Crveni tim, Život na vagi FOTO: RTL