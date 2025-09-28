Emisije
Nakon preokreta u životu, blista! Pogledajte kako danas izgleda predivna Marica iz 'Života na vagi'

Marica Korolija, finalistica pete sezone 'Života na vagi', osvojila je gledatelje impresivnim gubitkom više od 50 kilograma i iskrenim nastupom. Danas je donijela važnu odluku – dala je otkaz u autoškoli i posvetila se vlastitoj tvrtki za tisak promo materijala. Ističe da joj je mentalno zdravlje na prvom mjestu pa redovito ide na psihoterapiju, trenira tri puta tjedno i kaže da se osjeća bolje nego ikad. Priznala je i da gleda novu sezonu showa, iako je kandidati pomalo iritiraju jer ne shvaćaju priliku koju imaju.

28.09.2025 09:00
Marica Korolija Život na vagi
