Nakon smanjenja želuca, Josipa iz 'Života na vagi' planira još jedan zahvat: 'Višak kože uklonit ću operacijom'

Josipa iz 'Života na vagi' je otvoreno progovorila o svom putu mršavljenja, izazovima koji dolaze nakon gubitka kilograma te promjenama koje su uslijedile u njezinu svakodnevnom životu. "Bilo je dana kada sam pokleknula, bilo je kada nisam odustala, ali sam se borila. Moj savjet za održavanje kilaže, doista ne treba izbaciti ništa od hrane, nego treba sve jesti, ali u malim količinama. Ne treba pretjerivati ni u čemu", kazala je za RTL.hr .

U razgovoru se osvrnula i na činjenicu da je održavanje postignute težine često zahtjevnije od samog procesa mršavljenja, posebno nakon medicinskih zahvata koji su bili dio njezina puta. "Pa teško je jako zadržati kilažu, lakše je skinuti. Ali da se razumijemo ja sam bila na smanjenju želudca. I tu sam dosta skinula i održavam kilažu", otkrila je.

Govoreći o svojoj današnjoj svakodnevici i promjenama u percepciji vlastitog tijela, Josipa je istaknula koliko se njezin život u potpunosti promijenio u odnosu na razdoblje prije transformacije. "Ma sada sam druga osoba, neusporedivo je prije i sada i stvarno sam sretna zbog toga. I da kažem još nešto, ljudi misle gdje mi je višak kože nestao, nije nestao prisutan je. I to ću ukloniti operacijom iako je nemam toliko kao nekolicina", zaključila je Josipa.