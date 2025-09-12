Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Nakon što je kritizirao prehranu, Ivan napokon sjeo s nutricionisticom: 'Mora se strpjeti'

Ivan je razgovarao s Martinom Linarić i priznao da je ipak spreman pokušati vjerovati procesu

RTL.hr
12.09.2025 22:00

Nakon što je izazvao buru u timu crvenih otvoreno rekavši da ne vjeruje u određenje djelove procesa, Ivan je napokon sjeo s nutricionisticom Martinom Linarić. Njihov razgovor bio je miran, ali konkretan. "Lakše mi je fastat jer sam to prije radio i okej su kile išle dolje", rekao je Ivan tijekom razgovora, objašnjavajući zašto je sve više sklon vratiti se na naviku povremenog posta.

Martina i Ivan, Život na vagi
Martina i Ivan, Život na vagi FOTO: RTL

No Martina je vrlo jasno istaknula razliku u njegovim tadašnjim i sadašnjim okolnostima: "Da, ali nisi odrađivao toliko treninga." Dodala je i da je njegov plan prehrane formiran u suradnji s trenerima: "Ja prilagodim plan prehrane prema onome što mi treneri kažu, a oni kažu da još ne povučeš na treningu, da si tu još malo usporeniji, i ja sam tome prilagodila jelovnik." Unatoč početnom otporu i sumnjama, Ivan je na kraju razgovora ipak pristao pokušati vjerovati procesu, prehrani i treninzima.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

ivan život na vagi
Život na vagi

Domagoj iz 'Života na vagi' već četiri dana u krevetu: 'Sve mi je jednolično, ne treniram, ne znojim se...'

Život na vagi

Iznenadio sve u 'Životu na vagi'! 'Ni sanjati nisam mogao da ću pobijediti u kulinarskom izazovu!'

Moglo bi te zanimati

Hoće li plavi zbog ozljede izgubiti važnu kariku? Nagrada na Velikom izazovu mogla bi sve promijeniti: 'Možda je dosad najbolja'

Ivana za RTL.hr o ispadanju iz showa: 'Nema odmora, i vani planiram dva treninga dnevno i prehranu iz 'Života na vagi'

Suze, emocije i neočekivani odlazak iz 'Života na vagi'! Edo otkrio: 'Mislim da je on prvi u povijesti ŽNV-a koji bi mogao izgubiti 100 kilograma'

Crveni krenuli s optužbama: 'Ante nije trenirao, Marija spava, ne jedu!' Edo: 'Usta su vam puna plavog tima!'

Trener Edo se slomio zbog Ivanina odlaska: 'Mogu na prste jedne ruke nabrojati kad mi je u 'Životu na vagi' bilo teško da netko nezasluženo izlazi'

Ovo još nismo vidjeli! Edo ima proročanstvo za Domagoja: 'Prvi kandidat koji bi mogao izgubiti 100 kilograma!'