Nakon što je kritizirao prehranu, Ivan napokon sjeo s nutricionisticom: 'Mora se strpjeti'

Nakon što je izazvao buru u timu crvenih otvoreno rekavši da ne vjeruje u određenje djelove procesa, Ivan je napokon sjeo s nutricionisticom Martinom Linarić. Njihov razgovor bio je miran, ali konkretan. "Lakše mi je fastat jer sam to prije radio i okej su kile išle dolje", rekao je Ivan tijekom razgovora, objašnjavajući zašto je sve više sklon vratiti se na naviku povremenog posta.

No Martina je vrlo jasno istaknula razliku u njegovim tadašnjim i sadašnjim okolnostima: "Da, ali nisi odrađivao toliko treninga." Dodala je i da je njegov plan prehrane formiran u suradnji s trenerima: "Ja prilagodim plan prehrane prema onome što mi treneri kažu, a oni kažu da još ne povučeš na treningu, da si tu još malo usporeniji, i ja sam tome prilagodila jelovnik." Unatoč početnom otporu i sumnjama, Ivan je na kraju razgovora ipak pristao pokušati vjerovati procesu, prehrani i treninzima.

